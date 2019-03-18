شكرا لقرائتكم حارس المصرى عن خطأه أمام الحدود: كنت عايز أبنى الهجمة زى حراس أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي، بخطأه في لقاء فريقه أمام المصري أمس السبت أمام سموحة ضمن لقاءات الدوري الممتاز.

قال مسعود في تصريحات تلفزيونية، إنه يعتذر للجماهير عن ارتكابه هذا الخطأ، موضحًا أن إيهاب جلال المدير الفني للمصري طالبه بالاستمرار على نفس المستوى وكأن شيئًا لم يكن.

وتابع أن كل حراس المرمى في العالم يشاركون في بناء الهجمة وتنفيذ فكر المدير الفني، مؤكدًا أنه يحاول التعلم من الحراس الكبار، لكنه لا يبرر لنفسه خطأه في لقاء سموحة.

وواصل أن اللاعبين استوعبوا فكر إيهاب جلال بشكل كبير، لكن لم يصل إلى نسبة 100% بعد، مشيرًا إلى أن مصطفى كمال مدرب حراس المصري صاحب فضل كبير في المستوى الذي وصل إليه مؤخرًا.