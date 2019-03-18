شكرا لقرائتكم إيفرتون يصعق تشيلسي ويحرمه الصعود للمركز الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق تشيلسي في فخ الخسارة أمام مضيفه إيفرتون صفر - 2 في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريمرليغ". وسجل هدفي إيفرتون ريشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 49، وغيلفي سيغوردسون، من متابعة لركلة الجزاء التي أهدرها، في الدقيقة 72. ورفع إيفرتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد تشيلسي عند 57 نقطة في المركز السادس.

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