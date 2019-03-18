شكرا لقرائتكم خبر عن حادث وراء تأخر انضمام لاعبى المنتخب لمعسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لطلائع الجيش إنه سعيد بالانضمام لقائمة المنتخب الوطنى مشيرا إلى أنه يسعى لتكون التجربة مفيدة بالنسبة له.
كشف مصطفى محمد سبب تأخره عن مران الفراعنة الذى أقيم على ملعب برج العرب انه تعرض لحادث بسيط مع زملائه أحمد فتوح ومحمد أبو جبل ثنائى فريق سموحه .
ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر السبت المقبل فى الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ، ثم خوض ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس من الشهر الجاري.
تابع محمد أنه كان قلقا من شخصية المكسيكى خافيير أجيري مدرب المنتخب، ولكنه بمجرد أن تعامل معه تلاشت كل أفكاره الغير مطمئنة.
وعلى الجانب الأخر قال أحمد فتوح لاعب الزمالك المعار لصفوف سموحة إنه لم يتوقع انضمامه إلى صفوف المنتخب الوطنى لقلة مشاركته فى المباريات مع الفريق السكندريى ولكنه سيستغل الفرصة لإثبات نفسه والاستمرار فى قائمة الفراعنة.
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