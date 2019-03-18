اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها استعدادات الأهلى والزمالك لمباراتى شبيبة الساورة ونصر حسين داى.

بعثة الزمالك تصل الجزائر استعدادا لموقعة نصر حسين داى

وصلت بعثة نادى الزمالك، إلى الجزائر، استعدادا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد 5 يوليو، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

رئيس الزمالك يُطالب نجليه بقيمة رحلة الجزائر فى خطاب رسمى

قام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بإخطار المدير التنفيذى للنادى فى خطاب رسمى أن سفر كلا من أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى السابق مع أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر، على نفقتهم الخاصة دون أن يتحمل النادى أعباء سفرهم لدعم ومساندة اللاعبين فى مباراة الفريق الأبيض أمام نصر حسين داي، فى الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

هروب مؤقت للنجوم من قاع الدورى بالتعادل 1/1 مع الإنتاج

هرب فريق النجوم مؤقتا من قاع جدول الدورى الممتاز، أثر تعادله بهدف لمثله مع الإنتاج الحربى، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت، فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

لجنة الكان تُجدد التأكيد على تلقى طلبات المتطوعين الأسبوع المقبل تؤكد اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019" إنه لا صحة على الإطلاق لطرح اللجنة أى استمارات أو بيانات لاختيار المتطوعين بالبطولة خلال الساعات الماضية وأن كل ما يتم تدأوله غير صحيح وتطالب بعدم الالتفات إليه. اتحاد الكرة يعلن هبوط 4 أندية رسميا إلى القسم الثالث تأكد هبوط 4 أندية من دورى القسم الثانى لكرة القدم إلى القسم الثالث، قبل 4 جولات كاملة من انتهاء المسابقة . Advertisements بعد مُكالمة "غريب".. جروس يوافق على انضمام ثنائى الزمالك للأولمبى وافق السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على انضمام الثنائى عمر صلاح حارس الفريق الصاعد ومحمد عبد السلام مدافع الفريق إلى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، عقب انتهاء الفريق الأبيض من مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها بعد غد الأحد، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية. وتوجه شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى بالشكر إلى جهاز الزمالك بقيادة جروس ومسئولى النادى على التنسيق مع المنتخب الأولمبى من خلال المكالمات الأخيرة ليتوصل الطرفان لانضمام الثنائى لأولمبى الفراعنة فى اسبانيا، حيث يتواجد عمر صلاح وعبد السلام حاليا مع الزمالك فى رحلة الجزائر لخوض موقعة نصر حسين داى ثم يتوجهان مباشرة من الجزائر إلى أسبانيا من أجل الانضمام لصفوف الفراعنة. لاسارتى: الأهلى جاهز للصعود من برج العرب.. والخبرات تصب فى صالحنا

أكد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، صعوبة مباراة شبيبة السأورة الجزائرى، المقرر لها السادسة مساء غد السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

الأهلى يعلن انتظار اللحظات الأخيرة لحسم موقف "الشنأوى" أمام الشبيبة

قال الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير ألفنى للأهلى، إن الجهاز الفنى للفريق ينتظر حتى اللحظات الأخيرة؛ من أجل الوقوف على مدى جاهزية محمد الشنأوى، حارس مرمى الفريق للتواجد ضمن الخيارات ألفنية فى مباراة شبيبة الساورة الجزائرى، غداً السبت، فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

حسام عاشور عن مواجهة السأورة: نلعب على قلب رجل وأحد.. وسنحقق الهدف

أكد حسام عاشور لاعب وسط الأهلى، صعوبة مباراة الفريق الأحمر وشبيبة الساورة التى ستقام غدا السبت، على ملعب برج العرب، فى ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.