تيجانا: تأهل الزمالك لربع نهائى الكونفدرالية عن جدارة واستحقاق وهدفنا اللقب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق، أن تأهل الفريق الأول لكرة القدم لدور الـ 8 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، جاء عن جدارة واستحقاق، وأمر طبيعى أن نتربع على قمة المجموعة، في ظل الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها لاعبي الفريق، خاصة إنهم الأفضل في البطولة.
أضاف عضو مجلس إدارة الزمالك فى تصريحات للموقع الرسمى، أنه كان على ثقة كاملة في صعود الفارس الأبيض الى دور الـ 8 بالكونفدرالية، واستمرار المشوار الأفريقي، مشيرا بأن هدفنا هو التتويج بلقب البطولة.
وتأهل الزمالك لدور الـ 8 عقب التعادل السلبى مع نصر حسين داى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية حيث أصبح الأبيض متصدر المجموعة بـ9 نقاط ومعه جورماهيا الكينى "الوصيف" بنفس الرصيد من النقاط ولكن يتفوق عليه الزمالك بالمواجهات المباشرة.
ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى ربع النهائى مع واحد من الفرق الثلاثة التالية: "حسنية أغادير المغربى، النجم الساحلى التونسى، نكانا الزامبى"، حيث سيعد الفريق الوحيد الذى يتجنب الفريق الأبيض مواجهته هو جورماهيا الكينى الصاعد معه من نفس مجموعته.
جاء مشوار الزمالك فى المجموعة بدايته من كينيا بالهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.
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