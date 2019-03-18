شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا: تأهل الزمالك لربع نهائى الكونفدرالية عن جدارة واستحقاق وهدفنا اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق، أن تأهل الفريق الأول لكرة القدم لدور الـ 8 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، جاء عن جدارة واستحقاق، وأمر طبيعى أن نتربع على قمة المجموعة، في ظل الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها لاعبي الفريق، خاصة إنهم الأفضل في البطولة.

أضاف عضو مجلس إدارة الزمالك فى تصريحات للموقع الرسمى، أنه كان على ثقة كاملة في صعود الفارس الأبيض الى دور الـ 8 بالكونفدرالية، واستمرار المشوار الأفريقي، مشيرا بأن هدفنا هو التتويج بلقب البطولة.