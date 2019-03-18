صور.. الأهلى يهزم كانون الكونغولى فى البطولة الأفريقية للطائرة سيدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره كانون الكونغولى بنتيجة 3 /0 فى إطار ثان أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى وتستمر حتى يوم 26 مارس الجارى.
يقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى التى تضم كلا من، الجمارك النيجيري و يو اس اف البوركينى و كانون الكونغولى.
و تشهد لقاءات اليوم الثالث للبطولة غدا مواجهات قوية بين كلا من، الأهلى مع يو أس أف أيه البوركينى و المجمع الجزائرى مع اسيك الإيفوارى و ريفينيو الرواندى مع فاب الكاميرونى و السجون الكينى مع نكومبا الأوغندى و قرطاج التونسى مع دى جى أس بى الكونغولى.
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