ميلان ضد إنتر.. النيراتزوري يحسم المركز الثالث للكالتشيو فى مباراة مجنونة 3-2

كتب سيد حسنى

حسم فريق إنتر ميلان ديربي الغضب أمام جاره ميلان، بعد أن استطاع الفوز عليه مساء الأحد بنتيجة 3-2 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

البداية جاءت ساخنة من جانب الضيوف، إذ نجح ماتياس فيسينو فى تسجيل الهدف الأول للإنتر بعد الدقيقة الثالثة، وهو الهدف الذى انتهى عليه الشوط الأول.

وفى الشوط الثاني بدأ إنتر ساخنا أيضا وسجل الثاني فى الدقيقة 51 عبر المدافع الهولندي ستيفان دي فري، ولكن الفرنسي تيمو باكايوكو قلص الفارق لميلان فى الدقيقة 57 لتصبح النتيجة 2-1...