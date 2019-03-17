انت الان تتابع تفاصيل خبر 6 أندية عربية في ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 11:52 مساءً - ضمنت 6 أندية عربية تأهلها لربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد إسدال الستار على منافسات دور المجموعات (دور الـ16) من المسابقة القارية.

وتأهل ناديان من تونس ومثلهما من المغرب، في حين حضرت مصر والسودان في دور الثمانية بنادٍ لكل دولة.

وفي التفاصيل؛ انتزع نادي الزمالك المصري بطاقة التأهل لربع النهائي؛ بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه "نصر حسين داي" الجزائري، مساء الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "5 جويلية"، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع فريق "القلعة البيضاء" رصيده إلى 9 نقاط، ليتأهل إلى دور الثمانية القاري من موقع الصدارة، بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة أمام غور ماهيا الكيني، الذي تغلّب بدوره على بيترو أتلتيكو الأنغولي بهدف نظيف في ذات التوقيت.

أما نصر حسين داي فقد وصل رصيده إلى 8 نقاط، ليودع المسابقة القارية، متقدماً بنقطة وحيدة على الفريق الأنغولي الذي حلّ في المركز الرابع والأخير.

وتغلب حسنية أغادير على ضيفه نهضة بركان بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى، بتوقيع يوسف الفحلي في الدقيقة الـ26.

وفي المجموعة ذاتها، سحق الرجاء مضيفه أوثو دويو الكونغولي بأربعة أهداف لهدف، ليقضي على آمال الفريق الكونغولي، ولكن فوزه العريض لم يستفد منه بعد فوز أغادير.

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تقدم أوثو بهدف عن طريق ديمتر بيسكي في الدقيقة الـ16، قبل أن يعود الرجاء برباعية تناوب على تسجيلها محمود بنحليب وسند الورفلي وأيوب نناح ومحسن ياجور في الدقائق الـ41 و44 و64 و87.

بذلك، يتصدر نهضة بركان المجموعة برصيد 11 نقطة، وأغادير ثانياً برصيد 8 نقاط، وتأهلا لربع النهائي، والرجاء ثالثاً بـ 7 نقاط، وأوثو بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وفي المجموعة الثانية، تأهل النجم الساحلي التونسي، الأحد، إلى دور الثمانية بتغلّبه على ضيفه ساليتاس البوركيني بهدف نظيف، أحرزه فراس بالعربي في الدقيقة السادسة.

وفي المجموعة ذاتها، حقق الصفاقسي التونسي فوزاً على مضيفه إينوغو رينجرز النيجيري بنفس النتيجة، بفضل هدف لاعبه نسيم حنيد في الدقيقة الـ73.

بذلك يتصدر الصفاقسي المجموعة برصيد 12 نقطة، والنجم الساحلي ثانياً برصيد 10 نقاط وتأهلا لربع النهائي، وإينوغو ثالثاً برصيد 5 نقاط، وساليتاس رابعاً برصيد 4 نقاط.

وسحق الهلال السوداني، بملعبه "الجوهرة الزرقاء" في مدينة أم درمان، ضيفه الزامبي نكانا، برباعية لهدف في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وتأهل الهلال بجدارة للدور ربع النهائي، حاصداً 11 نقطة، ورافقه نكانا برصيد 9 نقاط، وذلك بعد أن استفاد من الخدمة التي قدمها له مواطنه زيسكو (7 نقاط)، الذي فاز على ضيفه أشانتي كوتوكو الغاني (7 نقاط) بهدفين مقابل هدف.