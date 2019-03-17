انت الان تتابع الزمالك يتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
الزمالك
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تعادله سلبيًا مع مضيفه نصر حسين داي الجزائري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد 5 جويلية بالجزائر، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بالبطولة، حيث رفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى 9 نقاط يتصدر بها مجموعته، بينما ارتفع رصيد نصر حسين داي إلى 8 نقاط يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، ويودع البطولة من دور المجموعات، بعد أن حجز فريق جور ماهيا الكيني البطاقة الثانية.
الزمالك بدأ اللقاء بتحفظ دفاعي كبير من بداية منتصف الملعب على الجانب الآخر لم يشكل نصر حسين داي أي خطورة، حيث فشل لاعبوه في استغلال اعتماد الزمالك على التأمين الدفاعي. مع مرور الوقت بدأ الزمالك في السيطرة على الكرة والاعتماد على انطلاقات أحمد سيد زيزو وحمدي النقاز في الناحية اليمنى، وتمكن النقاز من
الزمالك بدأ اللقاء بتحفظ دفاعي كبير من بداية منتصف الملعب على الجانب الآخر لم يشكل نصر حسين داي أي خطورة، حيث فشل لاعبوه في استغلال اعتماد الزمالك على التأمين الدفاعي.
مع مرور الوقت بدأ الزمالك في السيطرة على الكرة والاعتماد على انطلاقات أحمد سيد زيزو وحمدي النقاز في الناحية اليمنى، وتمكن النقاز من تمرير كرة عرضية خطيرة أهدرها أحداد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ولم يختلف الأمر كثيرًا في الشوط الثاني، حيث استمر الزمالك في الدفاع وترك الكرة للاعبي الفريق الجزائري لكنهم فشلوا في استغلال هذه السيطرة واعتمدوا على إرسال الكرات الطولية من الخلف للأمام وهو ما سهل مهمة دفاع الزمالك.
وكاد محمود عبد العزيز زيزو يسجل هدف الفوز للزمالك في اللحظات الأخيرة لكنه أهدر الفرصة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحسم الأبيض تأهله لدور الـ8 بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.