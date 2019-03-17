انت الان تتابع الزمالك يتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تعادله سلبيًا مع مضيفه نصر حسين داي الجزائري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد 5 جويلية بالجزائر، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بالبطولة، حيث رفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى 9 نقاط يتصدر بها مجموعته، بينما ارتفع رصيد نصر حسين داي إلى 8 نقاط يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، ويودع البطولة من دور المجموعات، بعد أن حجز فريق جور ماهيا الكيني البطاقة الثانية.

الزمالك بدأ اللقاء بتحفظ دفاعي كبير من بداية منتصف الملعب على الجانب الآخر لم يشكل نصر حسين داي أي خطورة، حيث فشل لاعبوه في استغلال اعتماد الزمالك على التأمين الدفاعي. مع مرور الوقت بدأ الزمالك في السيطرة على الكرة والاعتماد على انطلاقات أحمد سيد زيزو وحمدي النقاز في الناحية اليمنى، وتمكن النقاز من

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