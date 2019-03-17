انت الان تتابع الزمالك يفقد ثنائي الفريق في ربع نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

فرجاني ساسي

يفتقد نادي الزمالك جهود ثنائى الفريق الأول لكرة القدم، فرجانى ساسى وحميد أحداد، فى مباراة الفارس الأبيض، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الحصول على الإنذار الثاني في مواجهة نصر حسين داي الجزائري، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد 5 جويلية 1962، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المسابقة، والتي انتهت سلبيًّا، ليتأكد غياب الثنائي عن المباراة الأولى للفريق الأبيض فى دور الثمانية من منافسات البطولة الإفريقية.

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وتصدر فريق الزمالك المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط وفي المركز الثاني فريق جور ماهيا الكيني برصيد 9 نقاط أيضًا وجاء بترو أتلتيكو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ونصر حسين داي في المركز الأخير برصيد 7 نقاط. وسيواجه الزمالك فى ربع النهائى أحد أندية حسنية أغادير المغربي وصيف المجموعة الأولى أو النجم الساحلى