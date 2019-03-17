بايرن ميونخ يُمطر شباك ماينز بالدوري الألماني

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تحرير:أحمد سعيد ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م
بايرن ميونخ
اكتسح فريق بايرن ميونخ، نظيره ماينز بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب أليانز أرينا، بالجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الألماني، سجل أهداف الفريق البافاري كل من ليفاندوفسكي، خاميس رودريجيز "هاتريك"، كينجسلي كومان وألفونسو ديفيز، في الدقائق 3، 33، 39، 51، 55، 70. انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد، الهدف الأول جاء مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، وفي الدقيقة 33 عزز خاميس رودريجيز بالهدف الثاني، ثم أحرز كنجسلي كومان الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن الدولي الكولومبي خاميس من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة والرابع لفريقه في الدقيقة 51، وبعدها عاد خاميس وسجل الهدف الثالث له والخامس لفريقه، وفي الدقيقة 70، اختتم ألفونوس ديفز مهرجان الأهداف لفريقه، مسجّلا الهدف السادس للنادي البافاري. وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ
وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن الدولي الكولومبي خاميس من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة والرابع لفريقه في الدقيقة 51، وبعدها عاد خاميس وسجل الهدف الثالث له والخامس لفريقه، وفي الدقيقة 70، اختتم ألفونوس ديفز مهرجان الأهداف لفريقه، مسجّلا الهدف السادس للنادي البافاري.
وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده لـ 60 نقطة، ليخطف الصدارة من بروسيا دورتموند صاحب نفس الرصيد من النقاط، لكن تصدر الفريق البافاري، جاء بفارق الأهداف.
وودع بايرن ميونخ الألماني منافسات دوري أبطال أوروبا، على يد ليفربول الإنجليزي، بعدما نجح الريدز في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب بدور الـ16 من البطولة الأوروبية، ليودع الفريق البافاري البطولة.
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