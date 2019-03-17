انت الان تتابع جروس: الزمالك حقق المطلوب في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

جروس

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني والفريق أغلق ملف البطولة الكونفدرالية في الوقت الحالي بعد التأهل للدور ربع النهائي وبدأ يستعد لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري والتي ستقام الأربعاء المقبل، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، عقب نهاية مواجهة الفارس الأبيض، ونظيره نصر حسين داي، التي انتهت بالتعادل السلبي، دون أهداف، وتأهل على أثرها أبناء ميت عقبة إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

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وتحدث جروس، قائلًا: "الفريق حقق المطلوب بالتأهل ولكنه يسعى لمواصلة المنافسة في مختلف المسابقات التي يشارك بها.. توقعت صعوبة اللقاء خاصة أن الفريق الجزائري كان يسعى للفوز، واللعب على التعادل كان مغامرة، وتأهلنا عن مجموعة صعبة وعلينا التركيز بصورة أكثر في المستقبل" . وواصل مدرب الزمالك، قائلًا: "راض عن