أشرف صبحي يهنئ الأهلي والزمالك بعد التأهل الإفريقي

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تحرير:أحمد محمد ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة النادى الأهلى على تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لدور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على فريق شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس السبت على استاد برج العرب. كما قدم الوزير التهنئة لمجلس إدارة نادى الزمالك بمناسبة تأهل فريق الزمالك إلى دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية، بعد التعادل مع فريق نصر حسين داى الجزائرى بدون أهداف فى ختام مرحلة دور المجموعات للبطولة.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بمواصلة التفوق لقطبي الكرة المصرية فى الأدوار القادمة، وإحراز لقبي البطولة. كما أشاد الوزير بدور الجماهير المصرية في دعم ومؤازرة فريقي الأهلى والزمالك في مشوارهما الإفريقي، والحرص على تشجيعهما للفوز فى المباريات القادمة. ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي من
وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بمواصلة التفوق لقطبي الكرة المصرية فى الأدوار القادمة، وإحراز لقبي البطولة. كما أشاد الوزير بدور الجماهير المصرية في دعم ومؤازرة فريقي الأهلى والزمالك في مشوارهما الإفريقي، والحرص على تشجيعهما للفوز فى المباريات القادمة.
ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال والكونفدرالية في فندق "مينا هاوس" بمنطقة الأهرامات يوم الأربعاء المقبل، لتحديد مواجهات هذا الدور في البطولتين.
ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال، إحدى الفرق الآتية: شباب قسنطينة الجزائري أو صن داونز الجنوب إفريقي أو حوريا كوناكري الغيني.
بينما ينتظر الزمالك إحدى الفرق الآتية: نهضة بركان المغربي أو النجم الساحلي التونسي أو نكانا الزامبي.
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