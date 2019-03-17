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تعرف على فرق دور الـ8 في الكونفدرالية

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١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

كأس الكونفدرالية

كأس الكونفدرالية

اختتمت مساء اليوم الأحد منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد أن أقيمت 8 مواجهات، حيث شهدت الجولة الأخيرة حسم الفرق الـ8 المتأهلة إلى ربع نهائي البطولة. وتمكن الزمالك من حجز تذكرة التأهل بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير، ورفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 9 نقاط تصدورا بها المجموعة الرابعة، كما حجز فريق جورماهيا الكيني تذكرة التأهل الثانية في المجموعة بعد فوزه على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف دون رد.

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وفي المجموعة الأولى حسم فريق نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل الأولى منذ الجولة الماضية بعد أن وصل رصيده إلى 11 نقطة، ولم تؤثر خسارته اليوم أمام حسنية أغادير المغربي على موقفه، لكنها جاءت في صالح الأخير الذي حصد 3 نقاط ضمن بها التأهل. وفي المجموعة الثانية تصدر فريق الصفاقسي التونسي المجموعة بعد فوزه

وفي المجموعة الأولى حسم فريق نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل الأولى منذ الجولة الماضية بعد أن وصل رصيده إلى 11 نقطة، ولم تؤثر خسارته اليوم أمام حسنية أغادير المغربي على موقفه، لكنها جاءت في صالح الأخير الذي حصد 3 نقاط ضمن بها التأهل.

وفي المجموعة الثانية تصدر فريق الصفاقسي التونسي المجموعة بعد فوزه على رينجرز النيجيري بنتيجة 1-0 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، كما تمكن النجم الساحلي من خطف تذكرة التأهل الثانية بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط عقب فوزه على ساليتاس البوركيني 1-0

وفي المجموعة الثالثة حسم الهلال السوداني صدارة المجموعة بعد فوزه على نكانا الزامبي بنتيجة 4-1 ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق الزامبي عند 9 نقاط احتل بها المركز الثاني وتأهل أيضا لدور الـ8 مستفيدًا من خسارة فريق كوتوكو الغاني أمام زيسكو الزامبي بنتيجة 1-2. 

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