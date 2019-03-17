انت الان تتابع تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م
السيتي
أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، التي أُقيمت منذ قليل، بمقر الاتحاد الإنجليزي بالعاصمة الإنجليزية لندن، عن مواجهتين قويتين، حيث سيواجه فريق وولفرهامبتون نظيره واتفورد، بينما يلتقي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي مع برايتون. وبعد انتهاء دور الثمانية من البطولة، نجح وولفرهامبتون في الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين مُقابل هدف، كما تمكن واتفورد عبور كريستال بالاس أيضًا بهدفين مُقابل هدف. وتمكن مانشستر سيتي من عبور سوانزي سيتي، في مباراة صعبة خطف السيتيزن فوزًا مثيرًا بثلاثة أهداف مُقابل هدفين.
في المُقابل نجح برايتون في التأهل على حساب فريق ميلوول بضربات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأساسي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما، افتتح أليكس بيرس التسجيل لميلوال في الدقيقة 70، قبل أن يضيف زميله إيدين أوبرين الهدف الثاني في الدقيقة 79. وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بتأهل ميلوال، أحرز برايتون
في المُقابل نجح برايتون في التأهل على حساب فريق ميلوول بضربات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأساسي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما، افتتح أليكس بيرس التسجيل لميلوال في الدقيقة 70، قبل أن يضيف زميله إيدين أوبرين الهدف الثاني في الدقيقة 79.
وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بتأهل ميلوال، أحرز برايتون هدفين متأخرين عن طريق يورجن لوكاديا وسولومون مارش في الدقيقتين 88 و90.
وبعد الدخول في الوقت الإضافي فشل الفريقان في تعزيز النتيجة، إلا أن فريق برايتون نجح في الفوز بضربات الترجيح بنتيجة 5-4.
وتُقام المباراتان على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن يومي 6 و7 إبريل المقبل، فيما يقام النهائي على نفس الملعب يوم 18 مايو.
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