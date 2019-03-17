انت الان تتابع استعدادًا للزمالك.. الأهلي يخوض مباراة ودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٧ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ م

الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي خوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل لم يتحدد طرفها بعد، في إطار التحضير لمباراة الزمالك المقبلة يوم 30 مارس الجاري، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز. ومنح مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على شبيبة الساورة الجزائري، بسبب التوقف الدولي وارتباط المنتخب الأول بمواجهة النيجر يوم 23 مارس فى الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019، ثم ودية أمام نيجيريا يوم 26 من ذات الشهر.

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ويبدأ الأهلي الأربعاء المقبل الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم 30 من مارس الجاري والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. وحسم الأهلي تأهله للدور ربع النهائي بالفوز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين أمس السبت، على ملعب «برج