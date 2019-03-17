تشلسي يرسب في امتحان إيفرتون

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إيفرتون يتفوق على تشلسي بهدفين لصفر

أحرز ريتشارلسون وجيلفي سيغوردسون هدفين، ليفوز إيفرتون 2- صفر على ضيفه تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، ويوجه ضربة لآمال الفريق اللندني في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأصبحت النتيجة 2- صفر لإيفرتون بعدما تابع سيغوردسون ركلة جزاء نفذها بنفسه وردها الحارس كيبا أريزابالاغا، واحتسبت بعد خطأ من ماركوس ألونسو ضد ريتشارلسون.

وتقدم البرازيلي ريتشارلسون بهدف لإيفرتون بعد ارتباك دفاعي في منطقة جزاء تشلسي قبل مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني.

ولم يظهر إيفرتون بشكل جيد في الشوط الأول، لكنه تطور كثيرا بعد الاستراحة.

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وفي النصف الأول لم يكن تشلسي محظوظا، إذ بدأ المباراة بقوة وسدد إيدن هازارد كرة أنقذها الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة الـ6 قبل أن يسدد كرة قوية في القائم بعد دقيقة واحدة.

وبقي تشلسي في المركز الـ6 برصيد 57 نقطة من 30 مباراة، وبفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد و3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

وفي المقابل، أصبح رصيد إيفرتون 40 نقطة وتقدم إلى المركز 11.