انت الان تتابع القرعة تضع برايتون في "مواجهة الرعب" أمام مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

برايتون بعد تجاوز ميلوول

وضعت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي بمواجهة برايتون آند هوف ألبيون في نصف النهائي، فيما وضعت واتفورد بمواجهة وولفرهامبتون.

ومع اكتمال عقد المتأهلين الأربعة لنصف النهائي، سحبت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأحد، لتضع مانشستر سيتي بمواجهة برايتون، فيما وضعت واتفورد أمام وولفرهامبتون، في لقائين سيقامان على ملعب "ويمبلي" مطلع الشهر المقبل.

وكان برايتون قد بلغ الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز 5-4 بركلات الترجيح على ميلوول الأحد، بعدما بدأ عودته قبل دقيقتين من النهاية ليتعادل 2-2.

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وأطاح جيك كوبر مدافع ميلوول بركلات الترجيح السادسة فوق العارضة بعدما سدد غلين موراي مهاجم برايتون في العارضة، وتصدى ماترايان لركلة من مالون روميو لاعب ميلوول.

وهذه هي أول مرة يصل فيها برايتون إلى الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد منذ عام 1983، لكنه أمام مهمة صعبة جدا بمواجهة مانشستر سيتي في نصف النهائي.