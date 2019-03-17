رجل أعمال نصراوي يدعم النادي بـ5 ملايين ريال و”آل سويلم” يرد

جدة - عمرو شويل وجه سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الشكر لرجل الأعمال إبراهيم بن عبدالله المهيدب على دعمه الفريق بـ 5 ملايين ريال.

وكتب في تغريددة على “تويتر”: “أشكر أخي الغالي إبراهيم المهيدب على دعمه غير المستغرب والسباق دائما لناديه النصر بتقديمه 5 ملايين ريال، ابو حمد وقفاته مشهوده مع العالمي”.

وكان “المهيدب” قد أعلن على “تويتر” دعم نادي النصر وإدارته بـ5 ملايين ريال داعيا المحبين للمبادرة ودعم النادي.