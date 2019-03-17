شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يخطف تعادل قاتل أمام حرس الحدود بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري المصري الممتاز. تقدم حرس الحدود عن طريق موسيس في الدقيقة 60 وتعادل الاتحاد السكندري بهدف قاتل في الدقيقة 90. ارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 32 في المركز 8 بينما وصل حرس الحدود للنقطة 29 في المركز 10.

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