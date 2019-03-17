فوز صعب للهلال على الأهلي في ذهاب قبل نهائي كأس العرب

أحرز المهاجم جوناثان سوريانو هدف الفوز 1-صفر للهلال السعودي على الأهلي منافسه المحلي في ذهاب قبل نهائي كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم اليوم الأحد.

وبات الهلال، متصدر الدوري السعودي للمحترفين، بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب منتصف الشهر المقبل في جدة للتأهل للمباراة النهائية بينما ينبغي على الأهلي الفوز بفارق

هدفين.

وتوغل ياسر الشهراني من الناحية اليسرى لمرمى الأهلي وأرسل تمريرة عرضية إلى القائد محمد الشهلوب (38 عاما) الذي هيأ الكرة بشكل رائع للمهاجم الإسباني ليستقبلها على صدره ويضعها في شباك محمد العويس حارس الأهلي لحظة خروجه من مرماه في الدقيقة 49.

وكاد الهلال أن يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عندما راوغ الشلهوب الحارس العويس لتصل الكرة إلى زميله سالم الدوسري الذي سددها في القائم الأيمن لمرمى الأهلي من مدى قريب.

وتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للأهلي قبل النهاية بعشر دقائق بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ليتأكد أن الكرة لم تلمس يد محمد البريك مدافع الهلال داخل المنطقة.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء اخرى في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تدخل الشهراني ضد البديل المهاجم حسين المقهوي داخل المنطقة لكن الحكم لم يحتسبها بعد الرجوع لتقنية الفيديو أيضا.

* انتقادات للتحكيم

وانتقد خورخي فوساتي مدرب الأهلي التحكيم في البطولة واعتبره أسوأ ما فيها.

وقال المدرب القادم من أوروجواي في مؤتمر صحفي عقب المباراة "على اللجنة المنظمة للبطولة ايجاد حلول لمشاكل التحكيم المتكررة التي عانى منها الأهلي خلال مواجهة اليوم.

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"البطولة العربية ممتازة من حيث المنافسة لكن أسوأ ما فيها هو التحكيم".

وأعرب فوساتي عن سعادته بأداء وروح اللاعبين خلال المباراة قائلا "قدم اللاعبون عملا فنيا مميزا طوال المباراة. تساوى الفريقان في الفرص المتاحة للتسجيل خلال الشوط الأول وفي الثاني

سنحت لنا العديد من الفرص الخطيرة".

وعن إصابة المهاجم السوري عمر السومة قال فوساتي "الفحوصات الطبية التي سيخضع لها السومة غدا الاثنين ستحدد نوعية إصابته ومدة غيابه".

وقال الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال إن الشوط الأول من المواجهة انتهى وتتبقى مباراة العودة.

وأضاف لمحطة أبوظبي الرياضية التلفزيونية عقب المباراة "لم نتأثر بغياب العديد من اللاعبين الأساسيين. نخوض كل مباراة بمسؤولية كبيرة من أجل الفوز. لدينا 30 لاعبا والأساسي مثل البديل

ومازلنا ننافس على أربع بطولات.

"الفريق الساعي لتحقيق الألقاب يجب أن يملك مجموعة متجانسة ومتكاملة من اللاعبين القادرين على اللعب في أكثر من مركز. نملك مدربا يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين ويدرس المنافس جيدا. مع (زوران) ماميتش بات أداء الهلال ممتعا.

"ننافس على كافة الألقاب ونعطي اهتماما كبيرا بالبطولة العربية وكأس الملك لا يقل عن اهتمامنا بالدوري وبطولة آسيا. نعد الجماهير بتقديم كل ما لدينا لإرضائهم".