خيتافي يحبط آمال فالنسيا في المربع الذهبي

أهدر بلنسية فرصة كبيرة في صراع المنافسة على المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه خيتافي اليوم الأحد ليظل مبتعدا بست نقاط عن نظيره القادم من العاصمة مدريد.

واتيحت أفضل الفرص لبلنسية وتدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف البرتغالي جونسالو جيديس في بداية الشوط الثاني بداعي التسلل ضد كيفن جاميرو.

وتجاهل الحكم مطالب خيتافي بالحصول على ركلة جزاء عندما سقط خايمي ماتا في الشوط الأول وقضى الفريق الضيف أغلب فترات الشوط الثاني متراجعا للدفاع ولم تسفر محاولات بلنسية عن شيء.

ودخل صاحب الأرض المباراة بمعنويات عالية بعد التعادل 1-1 مع كراسنودار والتأهل إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي وأحيا آماله في المربع الذهبي بعد الفوز بآخر مباراتين في الدوري.

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لكنه لم يستطع تفادي التعادل 16 في 28 مباراة في الدوري ويواجه مهمة صعبة للتأهل إلى دوري الأبطال.

ويتقدم خيتافي، صاحب المركز الرابع وله 46 نقطة قبل عشر مباريات من النهاية، بنقطتين فوق ألافيس صاحب المركز الخامس وثلاث عن أشبيلية السادس فيما يأتي بلنسية سابعا برصيد 40 نقطة.

وانتزع أشبيلية أول فوز خارج أرضه في الدوري منذ سبتمبر أيلول عندما انتصر 1-صفر على إسبانيول بهدف وسام بن يدر في الشوط الثاني في أول مباراة للمدرب خواكين كاباروس بعد إقالة بابلو ماشين يوم الجمعة.

وتوترت المباراة في النهاية بعد إشارة استفزازية من خوان سوريانو حارس أشبيلية إلى الجماهير وتشاجر معه سيرجي داردر لاعب إسبانيول ليطردهما الحكم.