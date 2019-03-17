مدرب الأهلي السعودي سعيد باداء لاعبيه رغم الخسارة أمام الهلال

أعرب خورخي فوساتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عن سعادته بأداء لاعبيه ،على الرغم من الخسارة أمام الهلال صفر / 1 اليوم الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية).

وأشار فوساتي في تصريحاته عقب نهاية اللقاء، إلى أن لاعبيه قاموا بعمل تكتيكي مميز طوال فترات المواجهة، وقال :"سعيد بأداء اللاعبين وروحهم العالية خلال مباراة اليوم، قدموا كل مالديهم".

وأكد :"كان هناك تساوي بين الفريقين في الفرص المتاحة للتسجيل خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سنحت لفريقي العديد من الفرص المحققة أمام مرمى المنافس ولكننا لم نستغلها".

وانتقد فوساتي حكم المباراة قائلا :"على اللجنة المنظمة لكأس زايد للأندية إيجاد حلول للمشاكل التحكيمية المتكررة التي عانى منها الأهلي خلال مواجهة اليوم".

وأضاف :"البطولة العربية ممتازة من حيث التنافس لكن أسوأ ما فيها هو التحكيم".