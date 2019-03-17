بنفيكا يقسو على موريرينسي برباعية ويستعيد صدارة الدوري البرتغالي

استعاد بنفيكا صدارة ترتيب الدوري البرتغالي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على مضيفه موريرينسي اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين للبطولة.

ولم تلعب الأرض مع أصحابها في باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم، حيث فاز تشافيس 1 / صفر على مضيفه آفيس، فيما تغلب ريوف آفي بالنتيجة ذاتها على مضيفه ناسيونال ماديرا.

وافتتح جواو فيليكس التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 37، فيما تكفل زميلاه أندرياس ساماريس ورافا سيلفا بإحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و.49

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واختتم فلورنتينو لويس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لبنفيكا في الدقيقة .83

وارتفع رصيد بنفيكا إلى 63 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بورتو، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد موريرينسي عند 42 نقطة في المركز السادس.

ويأتي هذا الفوز، ليصالح بنفيكا جماهيره التي شعرت بالإحباط، عقب تعادل الفريق المخيب 2 / 2 أمام ضيفه بيلينينسيش في المرحلة الماضية.