سوريانو لاعب الهلال السعودي : أسعى لإثبات ذاتي لمشجعي الفريق

أعرب جوناثان سوريانو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه أمام أهلي جدة في البطولة العربية.

وفاز الهلال على الأهلي 1 / صفر اليوم الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس زايد للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية).

وأوضح سوريانو أن هدفه دائما إسعاد جماهير فريقه، مشيرا إلى إنه يسعى دائماً لإثبات ذاته لمشجعي الهلال خطوة بخطوة.

وأشار إلى أن مركزه المفضل هو "المهاجم الصريح" مفسراً ذلك بحبه لتسجيل الأهداف.

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وأكد سوريانو احترامه لقرارات زوران ماميتش مدرب الفريق بشأن الدفع به من عدمه في المواجهات.

وذكر إنه يرغب في الحصول على أكثر من فرصة خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة حساسيته للمباريات لاسيما بعد عودته من الإصابة.

في سياق متصل، قال اللاعب محمد جحفلي أن زملاؤه كانوا حريصين على عدم استقبال أي أهداف خلال لقاء الذهاب.

وأكد :"تحدث معي المدرب كي ألعب في خط الوسط وعلى الرغم من إنني لم ألعب بهذا المركز إلا إنني وافقت على ذلك لأن علي التأقلم مع أي مركز".