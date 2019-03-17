الكويت ينفرد بصدارة الدوري بعد فوز كبير على النصر

انفرد الكويت بصدارة الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الكبير 4-صفر على النصر في مباراة مؤجلة من الجولة 15 للمسابقة اليوم الأحد.
وسجل جمعة سعيد القادم من ساحل العاج ثلاثة أهداف في الدقيقة الأولى و52 و88 ويعقوب الطراروة في الدقيقة 43.
ورفع الكويت حامل اللقب رصيده إلى 36 نقطة من 15 مباراة في الصدارة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن السالمية والقادسية وكل منهما خاض 16 مباراة بينما تجمد رصيد النصر عند 18 نقطة في المركز السادس.
وتتبقى للكويت مباراة مؤجلة أمام كاظمة من الجولة 12 بسبب مشاركة المتصدر في البطولة الآسيوية.
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