مدرب الهلال السعودي يشكر لاعبيه بعد الفوز على أهلي جدة في البطولة العربية

وجه زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الشكر للاعبيه على الأداء المتميز الذي قدموه أمام أهلي جدة في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية).
وتغلب الهلال على أهلي جدة 1 / صفر اليوم الأحد.
وقال ماميتش في تصريحات عقب نهاية المباراة، إن الفريق واجه صعوبات كثيرة قبل اللقاء لاسيما في ظل الغيابات التي عانى منها.
وأضاف :" شكرا للاعبين على الفوز، كانت مهمتنا صعبة في ظل الغيابات الكبيرة خاصة في وسط الملعب".
وأكد :"افتقدنا 5 أو 6 لاعبين، سجلنا ولم نستقبل، أمامنا شوط آخر في جدة لحسم التأهل".
وتابع :"أبلغت جحفلي بالأدوار المطلوبة منه في منطقة وسط الملعب، وكان اللاعب على قدر كبير من الثقة واستطاع أن يقدم مباراة جيدة".
وأوضح أن الأهلي سيلعب تحت ضغط كبير في لقاء الإياب، وقال :"أعلم إن ملعب الجوهرة في الإياب سيكون مكتظا، ولكننا قادرون على حسم النتيجة لصالحنا".
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