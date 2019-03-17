مدرب الزمالك المصري: أغلقنا صفحة الكونفيدرالية الأفريقية

أبدي السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، سعادته بتأهل الفريق لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) بعد

التعادل السلبي مع مضيفه نصر حسين داي الجزائري اليوم الأحد في ختام دور المجموعات بالبطولة .

وأكد جروس أن الجهاز الفني والفريق أغلق ملف بطولة الكونفيدرالية في الوقت الحالي، بعد التأهل للدور الثمانية ويسعى للاستعداد لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المحلي والتي ستقام الأربعاء المقبل .

وقال جروس في تصريحاته عقب التعادل اليوم الاحد مع نصر حسين داي الجزائري في عقر داره، أن الفريق حقق المطلوب بالتأهل ولكنه يسعى لمواصلة المنافسة في مختلف المسابقات التي يشارك بها .

وأضاف :"توقعت صعوبة اللقاء خاصة وأن الفريق الجزائري كان يسعى للفوز وأن اللعب على التعادل كان مغامرة،والزمالك تأهل عن مجموعة صعبة وعلينا التركيز بصورة أكثر في المستقبل".

Advertisements

وأوضح :"راضي عن الصعود بالتأكيد ولكن الأداء يجب أن يتطور في الفترة القادمة وهو ما يسعى له الجهاز الفني".

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أنه سعيد باكتمال صفوف الفريق ،خاصة وأن الزمالك يلعب جميع مبارياته حتى نهاية الموسم بهدف تحقيق الفوز محليا وأفريقيا .

وبفضل هذا التعادل تصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط بفارق المواجهات المباشرة أمام جورماهيا الوصيف.

وكان الزمالك فاز على جورماهيا في مجموع المباراتين 6 / .4 فيما ودع فريقا بيترو أتلتيكو الأنجولي ونصر حسين داي البطولة.