ذهبية للإمارات في "الكرة الحديدية" ضمن منافسات الأولمبياد الخاص

أحرز اللاعب الإماراتي خالد الهاجري الميدالية الذهبية في منافسات رمي الكرة الحديدية في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

ووفق وكالة "وام"، سجل البطل الإماراتي البالغ من العمر 34 عامًا مسافة بلغت 10.98 متر والتي كانت كافية ليحتل بها المركز الأول فيما حل في المركز الثاني ألكساندر ألميناس من بورتوريكو واحتل المركز الثالث اللاعب كونستانتينوس تريجازس من اليونان.

واعرب الهاجري عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه، مؤكدا انه كان يحلم بالفوز بميدالية ذهبية للدولة في هذه المنافسة.

وأكد أن تنظيم الأولمبياد الخاص رائع واستمتع كثيرًا بهذه التجربة الرياضية التي أتاحت له فرصة مقابلة الكثير من الرياضيين والتنافس مع لاعبين من مختلف الجنسيات.

وقال إنه يطمح لإضافة المزيد من الميداليات إلى رصيده في منافساته المقبلة لسباق التتابع 4x100 ومنافسة القفز الطويل خلال هذا الأسبوع.