شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي: قرارات الحكم صحيحة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)صادق المحلل التحكيمي فريد علي، المحلل والناقد الحصري لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال المنقولة عبر قناة أبوظبي الرياضية، على قرارات حكم المباراة عمار الجنيني في ذهاب نصف النهائي بين الهلال والأهلي.
وأكد فريد بأن الحكم وفق في حالتين أثارتا جدلاً في المواجهة؛ والمتمثلة في لقطة لمس اليد على اللاعب علي البليهي ومحمد البريك، مبيناً أن القرار كان صحيحاً ولا تستحق العودة إلى تقنية الفيديو وذلك لعدم وجود شك في تلك الحالتين.
وحول اشتراك مدافع الهلال بوتيا مع مهاجم الأهلي عمر السومة، قال تعتبر لعبة عنيفة، ولكن لا تستحق أكثر من كرت أصفر، مضيفاً أن الهدف المسجل من اللاعب سوريانو صحيح بنسبة 100%، مع وضوح كسر للتسلل من قبل المدافع الأيمن للنادي الأهلي.
وعن الاحتكاك الذي حصل في آخر الشوط الثاني بين مدافع الهلال ياسر الشهراني ومهاجم الأهلي حسين المقهوي، قال «كان قرارا الحكم صائبا، وهذه كرة قدم وليس نزالاً في كرة الطائرة، فالاحتكاك بين اللاعبين طبيعي، ولا توجد ضربة جزاء».
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