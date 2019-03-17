شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم لا يعرف الخسارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

واصل فريق الهلال تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، متسيداً الأرقام المميزة بعد خوضه 7 مواجهات في البطولة تمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات مقابل تعادل وحيد دون تسجيل أي خسارة للفريق في المواجهات السابقة.

وحافظ الفريق الهلالي على شباكه نظيفة من الأهداف في جميع المواجهات التي خاضها ضمن البطولة العربية، وفي المقابل اتخم فريق الهلال شباك الفرق المنافسة بـ12 هدفا، في إشارة واضحة للتفوق الهلالي ميدانياً.

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