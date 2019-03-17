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زعيم لا يعرف الخسارة

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

واصل فريق الهلال تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، متسيداً الأرقام المميزة بعد خوضه 7 مواجهات في البطولة تمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات مقابل تعادل وحيد دون تسجيل أي خسارة للفريق في المواجهات السابقة.

وحافظ الفريق الهلالي على شباكه نظيفة من الأهداف في جميع المواجهات التي خاضها ضمن البطولة العربية، وفي المقابل اتخم فريق الهلال شباك الفرق المنافسة بـ12 هدفا، في إشارة واضحة للتفوق الهلالي ميدانياً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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