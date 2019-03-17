شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال عقدة الأهلي «عربياً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

تلقى الفريق الكروي الأول بالنادي خسارته الثالثة من نظيره الهلال في المواجهات التي جمعت الفريقين ضمن منافسات البطولة العربية، منذ إقرارها عام 81م، مقابل مواجهتين انتهت بالتعادل دون انتصار للأهلي في خمس مواجهات سابقة.

ويامل أنصار الراقي في كسر العقدة من خلال خطف نتيجة الإياب في الـ15 من أبريل القادم والتأهل لنهائي بطولة كأس زايد للأندية، وتحقيق البطولة للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد أن توج بلقبها في 2003 بجدة.