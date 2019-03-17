شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل يوجه دعوة للنصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

بعث نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن طلبا لإدارة نادي النصر السعودي للموافقة على إقامة مباراة رسمية للفريق الكروي الأول أو مباراة ودية في مدينة حائل.

وقال الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في خطاب حمل برقية عاجلة: «إنه نظرا للشعبية الجماهيرية الكبيرة لنادي النصر في منطقة حائل ونظرا لأهمية كرة القدم بالمجتمع وما تعود عليه من فوائد عديدة على النشاط الرياضي والاجتماعي والسياحي والاقتصادي للمنطقة وما يتمتع به نادي النصر من قاعدة جماهيرية كبيرة في حائل، آمل الموافقة على إقامة مباراة ودية أو رسمية يكون نادي النصر طرفا فيها».

ويأتي خطاب نائب أمير حائل ليتوافق مع أهداف برنامج جودة الحياة 2020 المباشرة لتطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان في مدينة حائل.