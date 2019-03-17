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نائب أمير حائل يوجه دعوة للنصر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

بعث نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن طلبا لإدارة نادي النصر السعودي للموافقة على إقامة مباراة رسمية للفريق الكروي الأول أو مباراة ودية في مدينة حائل.

وقال الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في خطاب حمل برقية عاجلة: «إنه نظرا للشعبية الجماهيرية الكبيرة لنادي النصر في منطقة حائل ونظرا لأهمية كرة القدم بالمجتمع وما تعود عليه من فوائد عديدة على النشاط الرياضي والاجتماعي والسياحي والاقتصادي للمنطقة وما يتمتع به نادي النصر من قاعدة جماهيرية كبيرة في حائل، آمل الموافقة على إقامة مباراة ودية أو رسمية يكون نادي النصر طرفا فيها».

ويأتي خطاب نائب أمير حائل ليتوافق مع أهداف برنامج جودة الحياة 2020 المباشرة لتطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان في مدينة حائل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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