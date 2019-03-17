شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: لعبنا ضد النقص والأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أكد مدرب فريق الهلال الكرواتي زوران ماميتش أحقية فريقه بنتيجة المباراة على الرغم من صعوبة المنافس، لافتا في الوقت نفسه إلى أن فقدان عدد من اللاعبين الأساسيين وتحديدا في خط الوسط صعب كثيرا من المهمة، الأمر الذي اضطر على إثره لإشراك المدافع محمد جحفلي في مركز المحور على غير العادة.

وقال زوران في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة «تحدثت مع اللاعب عن الأدوار المطلوبة منه في منطقة المحور وطبقها بالشكل المطلوب وكان على قدر كبير من الثقة».