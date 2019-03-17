اخبار الرياضه

فوساتي يفتح ملف الرائد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فوساتي يفتح ملف الرائد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

طلب المدير الفني للفريق الأهلاوي فوساتي من لاعبي فريقه إغلاق صفحة البطولة العربية وذلك عقب نهاية لقاء فريقه مع الهلال، والتركيز على مواجهة الرائد دوريا (الخميس) القادم بداية من اليوم، من خلال الشروع في تمارين استرجاعية والاستعداد للاستحقاقات القادمة محليا وقاريا.

وغادرت بعثة الفريق الكروي الأول فجر اليوم عقب نهاية اللقاء، تحضيرا للتدريبات في مقر النادي مساء اليوم.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوساتي يفتح ملف الرائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى