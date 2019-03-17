شكرا لقرائتكم خبر عن فوساتي يفتح ملف الرائد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)طلب المدير الفني للفريق الأهلاوي فوساتي من لاعبي فريقه إغلاق صفحة البطولة العربية وذلك عقب نهاية لقاء فريقه مع الهلال، والتركيز على مواجهة الرائد دوريا (الخميس) القادم بداية من اليوم، من خلال الشروع في تمارين استرجاعية والاستعداد للاستحقاقات القادمة محليا وقاريا.
وغادرت بعثة الفريق الكروي الأول فجر اليوم عقب نهاية اللقاء، تحضيرا للتدريبات في مقر النادي مساء اليوم.
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