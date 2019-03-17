شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد إصابة السومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) يخضع مهاجم الفريق الأهلاوي عمر السومة لفحوصات طبية صباح اليوم في أحد المراكز المتخصصة بمدينة جدة وذلك للكشف على موضع إصابته التي تعرض لها في مباراة اليوم أمام الهلال وغادر على إثرها ملعب المباراة بطلب منه بسبب شعوره بآلام لم يستطع معها إكمال اللقاء بالرغم من حاجة الفريق لخدماته كون الفريق متأخرا في النتيجة أمام مستضيفه الهلال.

يخضع مهاجم الفريق الأهلاوي عمر السومة لفحوصات طبية صباح اليوم في أحد المراكز المتخصصة بمدينة جدة وذلك للكشف على موضع إصابته التي تعرض لها في مباراة اليوم أمام الهلال وغادر على إثرها ملعب المباراة بطلب منه بسبب شعوره بآلام لم يستطع معها إكمال اللقاء بالرغم من حاجة الفريق لخدماته كون الفريق متأخرا في النتيجة أمام مستضيفه الهلال.

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