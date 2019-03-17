شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكسب الأهلي في البطولة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

خطف فريق الهلال نتيجة الفوز من أمام ضيفه الأهلي بهدف دون مقابل في ذهاب نصف النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وعلى الرغم من السيطرة الميدانية للفريق الأهلاوي على أغلب مجريات اللقاء إلا أن فريق الهلال تمكن من مباغتة الأهلي بهدف قبل إعلان الحكم نهاية شوط المباراة الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب المخضرم محمد الشلهوب لجوناثان سوريانو والذي وضعها في المرمى الأهلاوي معلنا تقدم الهلال.

بعد الهدف حاول الأهلي العودة للقاء وشن عددا من الهجمات، كانت أخطرها رأسية مهند عسيري المواجه للحارس عبدالله المعيوف، ومن قبلها أهدر اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو هجمة أخرى خطيرة لصالح الأهلي، راوغ فيها الدفاع الأزرق قبل أن يسددها برعونة من فوق العارضة.

وشهدت المواجهة احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء للأهلي، قبل أن يلغي القرار بعد العودة لتقنية الفيديو، لتنتهي المواجهة بفوز الهلال بنتيجة الذهاب بانتظار لقاء الإياب بين الفريقين في الـ 15 من شهر أبريل القادم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، والذي سينقل أحد الفريقين إلى نهائي البطولة المقرر في الـ 18 من الشهر القادم على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.