شكرا لقرائتكم إلغاء مباراة فريق "كوكا" وباناثنيكوس باليونان.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغيت مواجهة باناثينايكوس مع ضيفه فريق أولمبياكوس الذى يلعب ضمن صفوفه المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا، بعد توقفها فى الدقيقة 70 من عمرها، بسبب شغب جماهير باناثينايكوس، والتى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري اليوناني.

ودخلت جماهير باناثينايكوس فى مناوشات من قوات الأمن، مما تسبب فى دخول بعض الجماهير إلى أرضية الملعب، قبل أن يقرر حكم المباراة إلغائها، حيث كانت تشير النتيجة لتقدم فريق أولمبياكوس بهدف سجله اللاعب جوريرو فى الدقيقة 53 من زمن المباراة.

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جدير بالذكر أن كوكا لم يشارك فى المباراة حتى توقفها، وظل على مقاعد بدلاء فريق أولمبياكوس.

ويحتل أولمبياكوس المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى اليونانى رصيد 57 نقطة، بينما يحتل باناثينايكوس المركز السابع برصيد 32 نقطة.