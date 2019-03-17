شكرا لقرائتكم برشلونة يتقدم على ريال بيتيس 2 - 0 فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى برشلونة الشوط الأول من مواجهته أمام مضيفه ريال بيتيس، متقدما بثنائية نظيفة، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب "بينتو فيامارين"، فى ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي هدف برشلونة الأول فى الدقيقة 18 من زمن المباراة، من ضربة حرة مباشرة، نفذها بطريقة رائعة، فشل حارس بيتيس فى التصدى لها.

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وعاد ميسي ليضيف الهدف الثانى فى الدقيقة 47 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة بالكعب من لويس سواريز، انفرد على أثرها النجم الأرجنتيني ويضعها فى الشباك.

ورفع النجم الأرجنتيني رصيده التهديفى إلى 28 هدفا فى الليجا متفوقا بفارق 11 هدفا عن أقرب ملاحقيه زميله لويس سواريز صاحب المركز الثانى برصيد 17 هدفا.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أتلتيكو مدريد الثانى برصيد 56 نقطة.