شكرا لقرائتكم بعد ترشيح استاد القاهرة لنهائى أبطال أوروبا.. وزير الشباب:جاهزون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الشكر لصحيفة ميرور واسعة الانتشار مؤكداً على أن استاد القاهرة سيكون جاهزا لاستضافة أى حدث رياضى.

وكانت صحفية «ميرور» البريطانية، قد كشفت أن استاد القاهرة الدولى، مرشح لاستضافة نهائى دورى أبطال أوروبا (شامبيونزليج)، فى حال تم نقله خارج القارة العجوز مستقبلا، بجانب 5 ملاعب أخرى، وأوضحت أن سبب اختيار استاد القاهرة هو سعته الجماهيرية التى قد تصل لـ75 ألف متفرج، وشهرته فى قارة أفريقيا، كونه أحد أعرق ملاعب أفريقيا، ودائما ما يشهد أجواء رائعة فى التشجيع والحضور الجماهيرى.

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وثمن "وزير الرياضة" ترشيح صحيفة "ميرور" لاستاد القاهرة مع 5 استادات عالمية أخرى، مشيرا إلى أن مصر أصبحت بالفعل تملك بنية تحتية رياضية تجعلها واحدة من أهم الدول الجاذبة للأحداث الرياضية العالمية، فى مختلف الألعاب الرياضية.

ويعد استاد القاهرة قلعة الرياضة المصرية، وحيث تم تأسيسة، عام 1958 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر تحت اسم استاد ناصر، وشاهد على سعادة المصريين فى تحقيق عدد من الإنجازات والبطولات، سواء على صعيد المنتخبات الوطنية أو الأندية المصرية، وكذلك أيضا المباريات العالمية التى جمعت ما بين الأهلى والزمالك مع عدد من الاندية الأوروبية العالمية، ويسع لأكثر من 70 الف متفرج، ويقع فى منطقة مدينة نصر شمال شرق القاهرة، على بعد 10 كيلومترات من مطار القاهرة الدولى و30 كليومتر من وسط مدينة القاهرة وقام بتصميمه المهندس المعمارى الألمانى "فيرنر مارش"وهو نفس المهندس الذى قام بتصميم الاستاد الأولمبى فى برلين الذى استضاف دورة الألعاب الأولمبية فى سنة 1936، وقد اكتمل بناؤه عام 1960 وافتتحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى احتفالات ثورة يوليو فى نفس العام.

ويتم تطوير استاد القاهرة وتجهيزه الآن استعدادا لاستضافة حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019، وفقا لأحدث المعايير والمواصفات الدولية، ليكون واحدا من أفضل استادات العالم، وفقا لما أكده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته التفقدية الأخيرة لمتابعة سير أعمال التطوير والخاصة بمداخل ومخارج الاستاد وتوسعة المقصورة الرئيسية، وتطوير واجهة الاستاد الخارجية، وكذلك أرضية ملعب كرة القدم.