كرم الضيافة.. الخطيب يستقبل رئيس نادى شبيبة الساورة.. صور...

جدة - عمرو شويل حرص مأمون حمليلى، رئيس مجلس إدارة نادى شبيبة الساورة الجزائرى، على زيارة مقر النادى بالجزيرة وكان فى استقباله محمود الخطيب، رئيس النادى والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى، وقام الخطيب، بإهدائه درع وعلم الأهلى.

واصطحب أمير توفيق، مدير التسويق بالنادى، رئيس مجلس إدارة شبيبة الساورة، إلى جولة داخل مقر الأهلى بالجزيرة. زار خلالها ملعب التتش، وقام بالتقاط بعض الصور التذكارية أمام دولاب بطولات الأهلى.

وخلال الزيارة، وجّه مأمون حمليلى، الشكر إلى محمود الخطيب، على حفاوة الاستقبال، وعلى الجهد المبذول لتذليل كافة العقبات لبعثة فريق شبيبة الساورة منذ وصولها إلى مصر، وحرص إدارة الأهلى على توفير كل سبل الراحة للفريق الجزائرى قبل المواجهة التى جمعته بالأهلى، مساء أمس، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، معرباً عن سعادته بوجوده فى مصر، والزيارة التى قام بها إلى مقر النادى بالجزيرة.

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وأشار حمليلى، إلى أنهحرص على زيارة مقر النادى الأهلى لتحقيق أقصى استفادة على المستويات كافة من النادى، صاحب الرصيد الأكبر من البطولات والألقاب على مستوى قارة أفريقيا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شبيبة الساورة، أنهحاول استغلال وجوده فى القاهرة قبل العودة إلى الجزائر من أجل مشاهدة الأهلى على الطبيعة، والتعرف على كيفية إدارة دولاب العمل داخله، والاستفادة من خبرات الأهلى الكبيرة التى أهلته إلى الفوز بهذا الكم الكبير من البطولات على الأصعدة كافة، ومحاولة تطبيقها فى النادى الجزائرى.