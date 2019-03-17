شكرا لقرائتكم البترجي: الحكم صعّب علينا المباراة.. وقراراته غريبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عبدالله البترجي، رئيس مجلس إدارة أهلي جدة، أن الحكم الإماراتي عمار الجنيبي صعّب المباراة على فريقه في بعض القرارات، خلال مباراة نصف نهائي كأس زايد للأندية الابطال.

وقال البترجي في تصريح تلفزيوني عقب المباراة: اللقاء لم يكن سهلا، الحكم زاد من صعوبة المباراة بقراراته السيئة، وما حدث اليوم لم يجب أن يحدث.

وأضاف رئيس الأهلي: ركلة جزاء على البليهي لم تحتسب وتم الاحتكاك مع عمر السومة خارج اللعب، وأتمنى أن يكون التحكيم على مستوى لائق في لقاء الإياب.

واختتم البترجي وقال: الفريق أدى جيدا أمام الهلال، وكان يجب على الحكم العودة لتقنية الفيديو المساعد في هدف الهلال.