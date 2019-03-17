برايتون يكمل عقد نصف نهائي كأس انكلترا

اسماء السيد - قلب برايتون من الدرجة الممتازة تخلفه أمام ميلوول من الدرجة الأولى صفر-2 حتى الدقيقة 88 الى تعادل في الوقت الأصلي ثم الى فوز بركلات الترجيح الاحد ليبلغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم للمرة الاولى منذ عام 1983.

ولحق برايتون بأندية مانشستر سيتي وواتفورد وولفرهامبتون الى هذا الدور.

وتقدم ميلوول بهدفين سجلهما أليكس بيرس (70) وايدن أوبراين (79) لكن برايتون رد بهدفين في الدقيقتين الأخيرتين من الوقت الأصلي عبر يورغن لوكاديا (88) وسولي مارتش (90) ليفرض وقتا إضافيا لم تتغير فيه النتيجة، فلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لبرايتون 5-4.

وفي نصف النهائي يلتقي واتفورد مع ولفرهامبتون ومانشستر سيتي مع برايتون، علما بان المباراتين ستقامان على ملعب ويمبلي في لندن منتصف الشهر المقبل.

ملخص المباراة: