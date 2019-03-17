شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري بعد مباراة اليوم الاحد 17/ 3/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الأحد 17/ 3/ 2019 مباراة واحدة ضمن مؤجلات الجولة 23 بالدورى المصرى الممتاز، حيث إلتقى الاتحاد السكندرى مع حرس الحدود.

وتعادل الاتحاد السكندرى مع حرس الحدود فى الوقت القاتل بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإتحاد السكندرى إلى 32 نقطة فى المركز الثامن ، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 29 نقطة فى المركز العاشر.

تقدم النيجيرى موسيس لحرس الحدود فى الدقيقة 60، وتعادل خالد قمر فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لزعيم الثغر من رأسية متقنة بعد عرضية لكريم ممدوح من الجانب الأيمن.

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وجاء جدول ترتيب هدافى الدوري المصري الممتاز بعد مباراة اليوم، كالتالى ، إذ مازال الثلاثى أحمد على، محمود علاء، خالد قمر فى الصدارة برصيد 12 هدفا.