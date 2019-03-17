شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الاحد 17/ 3/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الأحد 17/ 3/ 2019 مباراة واحدة ضمن مؤجلات الجولة 23 بالدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الاتحاد السكندرى مع حرس الحدود.

وتعادل الاتحاد السكندرى مع حرس الحدود فى الوقت القاتل بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإتحاد السكندرى إلى 32 نقطة فى المركز الثامن ، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 29 نقطة فى المركز العاشر.

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ويحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 52 نقطة، فيما يأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 51 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباراة اليوم، كالتالى: