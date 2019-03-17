جروس: لابد من تطوير أداء الزمالك.. وأغلقنا ملف الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أن الجهاز الفني والفريق أغلق ملف بطولة الكونفدرالية في الوقت الحالي بعد التأهل للدور ربع النهائي وسيتم الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المقرر لها الأربعاء المقبل.
وقال جروس في تصريحات صحفية، أن الفريق حقق المطلوب بالتأهل ولكنه يسعى لمواصلة المنافسة في مختلف المسابقات التي يشارك بها.
وتابع المدير الفنى للزمالك: "راض عن الصعود بالتأكيد ولكن الآداء يجب أن يتطور في الفترة القادمة وهو ما يسعى له الجهاز الفني، واللعب خارج الأرض مثل داخل الأرض لأن الفترة القادمة ستكون أكثر صعوبة بالبطولة الكونفدرالية".
واختتم جروس تصريحاته، مؤكدًا إنه سعيد باكتمال صفوف الفريق خاصة وأن الزمالك يلعب جميع مبارياته حتى نهاية الموسم بهدف تحقيق الفوز محليا وإفريقيا.
وتأهل الزمالك لدور الـ 8 عقب التعادل السلبى مع نصر حسين داى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية حيث أصبح الأبيض متصدر المجموعة بـ9 نقاط ومعه جورماهيا الكينى "الوصيف" بنفس الرصيد من النقاط ولكن يتفوق عليه الزمالك بالمواجهات المباشرة.
ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى ربع النهائى مع واحد من الفرق الثلاثة التالية: "حسنية أغادير المغربى، النجم الساحلى التونسى، نكانا الزامبى"، حيث سيعد الفريق الوحيد الذى يتجنب الفريق الأبيض مواجهته هو جورماهيا الكينى الصاعد معه من نفس مجموعته.
جاء مشوار الزمالك فى المجموعة بدايته من كينيا بالهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.
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