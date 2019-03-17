شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: لابد من تطوير أداء الزمالك.. وأغلقنا ملف الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أن الجهاز الفني والفريق أغلق ملف بطولة الكونفدرالية في الوقت الحالي بعد التأهل للدور ربع النهائي وسيتم الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المقرر لها الأربعاء المقبل.

وقال جروس في تصريحات صحفية، أن الفريق حقق المطلوب بالتأهل ولكنه يسعى لمواصلة المنافسة في مختلف المسابقات التي يشارك بها.

وتابع المدير الفنى للزمالك: "راض عن الصعود بالتأكيد ولكن الآداء يجب أن يتطور في الفترة القادمة وهو ما يسعى له الجهاز الفني، واللعب خارج الأرض مثل داخل الأرض لأن الفترة القادمة ستكون أكثر صعوبة بالبطولة الكونفدرالية".

واختتم جروس تصريحاته، مؤكدًا إنه سعيد باكتمال صفوف الفريق خاصة وأن الزمالك يلعب جميع مبارياته حتى نهاية الموسم بهدف تحقيق الفوز محليا وإفريقيا.