شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 120 دقيقة تدريب للمنتخب فى اليوم الأول لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدي المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري مرانه الأول خلال معسكره الذي انطلق اليوم بمدينة برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراته مع النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الامم الافريقية والمقرر إقامته بالنيجر يوم 23 مارس الجاري

انطلق المران في تمام الساعة السادسة والنصف بمشاركة 15 لاعبا، و أدي إسلام جابر تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، كما خاض ثلاثي حراس المرمي تدريبات تحت إشراف أحمد ناجي

واستمر المران قرابة الساعتين حرص خلاله أفراد الجهاز الفني بقيادة آجيري علي تحفيز اللاعبين وظهر اللاعبون المنضمون حديثاً بحالة فنية عالية ووضح عليهم الجدية لإثبات جدارتهم .

ويخضع لاعبو المنتخب عقب المران لعملية الاستشفاء قبل تناول العشاء والتوجه الي غرفهم.



مران المنتخب ببرج العرب

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اجيري و ناجي



اجيري ولاعبى المنتخب



احمد الشناوى فى مران المنتخب



تدريب حراس المنتخب