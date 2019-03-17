- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 120 دقيقة تدريب للمنتخب فى اليوم الأول لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدي المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري مرانه الأول خلال معسكره الذي انطلق اليوم بمدينة برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراته مع النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الامم الافريقية والمقرر إقامته بالنيجر يوم 23 مارس الجاري
انطلق المران في تمام الساعة السادسة والنصف بمشاركة 15 لاعبا، و أدي إسلام جابر تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، كما خاض ثلاثي حراس المرمي تدريبات تحت إشراف أحمد ناجي
واستمر المران قرابة الساعتين حرص خلاله أفراد الجهاز الفني بقيادة آجيري علي تحفيز اللاعبين وظهر اللاعبون المنضمون حديثاً بحالة فنية عالية ووضح عليهم الجدية لإثبات جدارتهم .
ويخضع لاعبو المنتخب عقب المران لعملية الاستشفاء قبل تناول العشاء والتوجه الي غرفهم.
مران المنتخب ببرج العرب
اجيري و ناجي
اجيري ولاعبى المنتخب
احمد الشناوى فى مران المنتخب
تدريب حراس المنتخب
تدريبات الكرة للاعبي المنتخب
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. 120 دقيقة تدريب للمنتخب فى اليوم الأول لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.