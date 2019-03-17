شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية التى يمثل مصر فيها الزمالك بعد خروج المصرى قبل تلك المرحلة وأقيم على مدار اليوم الأحد 8 مواجهات مختلفة بالمجموعات الأربعة ليتحدد الترتيب النهائى والفرق الثمانية المتأهلة لربع نهائى البطولة.

تأهل عن المجموعة الأولى كلا من:"نهضة بركان المغربى، حسنية أغادير المغربى"، صعد من المجموعة الثانية كلا من:"الصفاقسى التونسى، النجم الساحلى التونسى"، تأهل عن المجموعة الثالثة كلا من:"الهلال السودانى، نكانا الزامبى" بينما المجموعة الرابعة التى تواجد بها الزمالك تأهل منها كلا من:" الزمالك، جورماهيا الكينى".

جاء مشوار الزمالك فى المجموعة بدايته فى كينيا بالهزيمة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل مرتين على ملعبه فى برج العرب بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى وبترو أتلتيكو على الترتيب ثم تحقيق الفوز الأول فى أنجولا أمام بترو أتلتيكو بهدف نظيف ثم الفوز على جورماهيا فى برج العرب برباعية نظيفة وجاءت النهاية اليوم بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.