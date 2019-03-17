شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تؤازر سيدات الأهلى أمام كانون الكونغولى فى البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الجماهير على مؤازرة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام نظيره كانون الكونغولى فى إطار ثان أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى و تستمر حتى يوم 26 مارس الجارى.

يقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى التى تضم كلا من ، الجمارك النيجيري، يو اس اف البوركينى وكانون الكونغولى.

تشهد لقاءات اليوم الثالث للبطولة غدا مواجهات قوية بي كلا من ، الأهلى مع يو أس أف أيه البوركينى و المجمع الجزائرى مع اسيك الإيفوارى و ريفينيو الرواندى مع فاب الكاميرونى و السجون الكينى مع نكومبا الأوغندى و قرطاج التونسى مع دى جى أس بى الكونغولى .

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