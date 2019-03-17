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الجماهير تؤازر سيدات الأهلى أمام كانون الكونغولى فى البطولة الأفريقية للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الجماهير على مؤازرة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام نظيره كانون الكونغولى فى إطار ثان أيام البطولة الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى و تستمر حتى يوم 26 مارس الجارى.

 

يقع فريق الأهلى  ضمن المجموعة الأولى التى تضم كلا من ، الجمارك النيجيري، يو اس اف البوركينى وكانون الكونغولى.

 

تشهد لقاءات اليوم الثالث للبطولة غدا مواجهات قوية بي كلا من ، الأهلى مع يو أس أف أيه البوركينى و المجمع الجزائرى مع اسيك الإيفوارى و ريفينيو الرواندى مع فاب الكاميرونى و السجون الكينى مع نكومبا الأوغندى و قرطاج التونسى مع دى جى أس بى الكونغولى .

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جماهير الاهلى فى البطولة الأفريقية للطائرة

 

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جماهير الاهلى

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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