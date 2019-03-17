أول تعليق من جروس بعد التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجهاز الفني والفريق أغلق ملف البطولة الكونفدرالية في الوقت الحالي بعد التأهل للدور ربع النهائي ويسعى للاستعداد لمواجهة المقاولون العرب بالدوري والتي ستقام الأربعاء المقبل .

وقال جروس في تصريحاته عقب التعادل اليوم مع نصر حسين داي الجزائري في عقر داره أن الفريق حقق المطلوب بالتأهل ولكنه يسعى لمواصلة المنافسة في مختلف المسابقات التي يشارك بها .

وتابع “توقعت صعوبة اللقاء خاصة وأن الفريق الجزائري كان يسعى للمكسب وأن اللعب على التعادل كان مغامرة والزمالك تأهل عن مجموعة صعبة وعلينا التركيز بصورة أكثر في المستقبل” .

وأضاف “راضي عن الصعود بالتأكيد ولكن الآداء يجب أن يتطور في الفترة القادمة وهو ما يسعى له الجهاز الفني واللعب خارج الأرض مثل داخل الأرض لأن الفترة القادمة ستكون أكثر صعوبة بالبطولة الكونفدرالية” .

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد أنه سعيد باكتمال صفوف الفريق خاصة وأن الزمالك يلعب جميع مبارياته حتى نهاية الموسم بهدف تحقيق الفوز محليا وإفريقيا .